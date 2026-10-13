Il Napoli non riesce a scuotersi in Champions League e incassa la seconda sconfitta di fila in questa stagione battuto anche dal Villarreal 3-1 allo stadio de "La Ceramica". La squadra di Allegri parte bene, trova il gol con Rrahmani, va vicina al raddoppio con Hojlund (incrocio) ma poi in 3' viene rimontato e superato dalle reti di Mikautadze e Mourino. Nella ripresa, il Napoli ha poche energie, il Villarreal difende bene e la chiude nel finale con Oluwaseyi. Napoli fermo a 0 punti

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