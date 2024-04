Ecco la prima semifinale della Champions 2023/24: sarà Borussia Dortmund contro Psg, che hanno eliminato le spagnole Atletico Madrid e Barcellona. Da stabilire il secondo confronto che uscirà dalle vincenti di City-Real e Bayern-Arsenal. L'ultimo appuntamento sarà a Wembley, teatro della finalissima il prossimo 1 giugno. La Champions è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT