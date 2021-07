4/31

STEFANO SORRENTINO: al Chievo nel 2008-13, poi Palermo 2013-16 e quindi ancora al club gialloblù nel 2016-19. Il 21 gennaio 2020 annuncia il suo ritiro dal calcio professionistico, ma per qualche mese si diletta nell'inedito ruolo di attaccante in Seconda Categoria. Appesi gli scarpini al chiodo, intraprende la carriera di procuratore sportivo e nel giugno 2021 prende in procura il suo primo giocatore: Alberto Pelagotti, portiere del Palermo