Chievo escluso dalla Serie B: bocciato il ricorso

Il Consiglio Federale della Figc, a seguito della segnalazione della Covisoc, ha confermato l'esclusione dei veneti dal campionato di Serie B. In Serie C, invece, bocciati i ricorsi di Casertana, Carpi, Novara, Paganese e Sambenedettese

Il ChievoVerona è fuori dal campionato di Serie B. È la decisione del Consiglio Federale della Figc che, a seguito della segnalazione da parte della Covisoc, ha dato parere negativo all'iscrizione della società veneta. Una bocciatura legata alla rateizzazione di alcuni debiti del club con il Fisco che adesso rischia di far scomparire il ChievoVerona dal calcio professionistico italiano dopo 35 anni consecutivi tra le prime tre serie. Resta un'ultima speranza per il club del presidente Campedelli, quella del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Nel caso in cui arrivasse anche lì un parere negativo, il Cosenza prenderebbe il posto del Chievo in quanto quartultimo classificato nell'ultimo campionato di Serie B.

Serie C, in cinque fuori Non solo il ChievoVerona ha ricevuto parere negativo all'iscrizione da parte del Consiglio Federale, ma anche cinque club di Serie C. Si tratta di Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese. Anche queste società potranno ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni per evitare l'esclusione dal calcio professionistico.