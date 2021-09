Giornata intensa di calcio europeo, in campo anche le 32 squadre impegnate nella Conference League, arrivata alla seconda giornata della fase a gironi. Ci sarà anche un'italiana, la Roma di José Mourinho. I giallorossi, dopo la netta vittoria all'esordio contro la CSKA Sofia (5-1 allo stadio Olimpico), giocheranno ora in Ucraina, in casa dello Zorya. Fischio d'inizio alle ore 18.45 alla Slavutych Arena, con diretta sui canali Sky Sport. Di seguito il programma completo di giornata.