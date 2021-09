Alla vigilia della partita di Conference League contro gli ucraini dello Zorya (calcio d'inizio alle 18:45 di giovedì, match trasmesso in diretta su Sky), l'allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Lo 'Special One' ha parlato dei prossimi avversari della sua squadra: "Li abbiamo studiati. Se non cambiano, dovrebbero giocare con un 4-4-2 fisso, con un rombo chiuso a centrocampo. Sanno difendere e sono fisici, ma hanno caratteristiche adatte per i contropiedi, classici da squadre dell'est, fisiche e intense. Giocano bene, il risultato a Bodoe (3-1) è falso". La Roma in Ucraina ha trovato clima e temperature ben diverse da quelle a cui il gruppo è abituato a percepire in Italia: a Zorya ci sono pochi gradi sopra allo zero, ma Mourinho ha detto di essere contento di giocare in questo campo a fine settembre: "Ogni volta che ho giocato in Ucraina è sempre stato a dicembre: questo campo invece ora è bellissimo, ci saranno 10/12 gradi. Ci saranno le condizioni perfette per cercare la vittoria". Una vittoria che serve per dimenticare la sconfitta subita domenica nel derby. Queste le parole di Mourinho sulla condizione psicologica del suo gruppo: "I giocatori li ho visti bene: per noi la partita è finita, ormai non si può più vincere e non c'è più niente da fare, se non vincere la prossima, che è domani". Poi ha aggiunto: "Al di là degli episodi, da inizio anno la partita contro la Lazio è stata quella in cui abbiamo messo di più in difficoltà gli avversari: la mia squadra si è sentita più grande e ha sentito gli avversari più piccoli. Poi, ovviamente, quello che interessa è solo il risultato: abbiamo perso la partita, ma noi lo abbiamo accettato in maniera professionale". E sulla formazione che scenderà in campo domani, Mou ha detto: "Ci saranno quattro giocatori che hanno giocato anche domenica: per me è importante avere una spina dorsale con giocatori che giocano sempre. Abbiamo lasciato Veretout Karsdorp per lavorare e recuperare. Darò un'opportunità ad alcuni giocatori che meritano di giocare e che finora hanno giocato poco, perché siamo tanti".