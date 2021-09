Turnover Mou: Shomurodov titolare con lo Zorya

Archiviata la sconfitta nel derby, la Roma si rituffa sulla Conference League. Mourinho vuole continuare la striscia positiva di sole vittorie in questa competizione e fare un ulteriore passo in avanti in ottica qualificazione dopo il successo dell'esordio per 5-1 contro il CSKA Sofia. Di fronte troverà lo Zorya Lugansk, formazione ucraina che nel suo palmares ha un campionato sovietico nel lontano 1972. Un'occasione anche per lo Zorya di mettersi in mostra contro un avversario prestigioso come la Roma. Fischio d'inizio alle ore 18.45, in diretta su Sky Sport Action e Sky Sport 253. Telecronaca di Dario Massara.