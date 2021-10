Bodo Glimt-Roma, dove vedere la partita in tv

Trasferta in Norvegia per i giallorossi, ospiti del Bodo/Glimt per la terza giornata della fase a gironi della Conference League: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Le prime due gare del girone di Conference League sono state vinte, ora la Roma si appresta ad affrontare il Bodo/Glimt con l'obiettivo di fare tre su tre. Insidiosa trasferta in Norvegia per i giallorossi di José Mourinho, chiamati a riscattare la sconfitta dello Stadium contro la Juventus. La Roma ha iniziato il suo percorso nel girone di Conference League battendo per 5-1 il CKSA Sofia all'Olimpico e per 0-3 il Zorya in Ucraina. Ora un'altra gara lontano dall'Italia per provare a chiudere il discorso qualificazione.