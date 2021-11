Brutte notizie per Mourinho: in campo con una fasciatura contro il Milan nella sfida dell'11^ giornata di campionato (terminata 2-1 per i rossoneri), Lorenzo Pellegrini è costretto a saltare il match di Conference League contro il Bodo Glimt: infiammazione al ginocchio sinistro per il centrocampista giallorosso. Roma-Bodo Glimt è in programma giovedì 4 novembre alle 21 live su Sky

