Il match in programma giovedì a Londra non si disputerà a causa dei numerosi casi di coronavirus registrati nel club inglese. Conte alla vigilia della partita: "Ogni giorno i contagi aumentano, è sconvolgente"

Tottenham-Rennes non si giocherà. La partita valida per la sesta giornata del gruppo G di Conference League, in programma giovedì alle ore 21.00 a Londra, è stata rinviata dalla UEFA a causa dei numerosi casi di Covid-19 registrati tra gli Spurs. Ben 13 positivi nel gruppo squadra con 8 giocatori e 5 membri dello staff coinvolti. Il Tottenham, inoltre, ha comunicato che l'agenzia per la sicurezza sanitaria inglese ha deciso di chiudere l'area riservata alla prima squadra nel centro sportivo del club "nell'interesse della salute e della sicurezza dei giocatori e dello staff".