La Roma si è qualificata agli ottavi di finale della competizione grazie al primo posto ottenuto nel Gruppo C. I giallorossi torneranno in campo per la Conference League a marzo. Intanto José Mourinho ha scelto i 22 giocatori da inserire nella lista per la fase a eliminazione diretta: entrano i nuovi acquisti Sergio Oliveira e Ainsley Maitland-Niles, oltre al giovane Felix Afena-Gyan. Escono invece i calciatori ceduti: Villar, Borja Mayoral, Calafiori e Reynolds

ROMA, LA CESSIONE DI ZANIOLO NON E' UN TABU'