Vincono Leicester e Marsiglia, cade il Celtic

In attesa di vedere la Roma in campo a partire dagli ottavi di finale, in Conference League si sono giocati i match d'andata degli spareggi. Protagonista degli incontri delle 18.45 è lo Slavia Praga che ha espugnato Istanbul battendo 3-2 il Fenerbahce con i gol di Traoré, Dorley e Lingr. La rete di Kadioglu a sette minuti dalla fine alimenta le speranze dei turchi in vista del ritorno. Vittoria interne e di misura, invece, per Midtjylland e Psv Eindhoven contro Paok e Maccabi Tel Aviv. Decisivi i gol di Andersson per i danesi e Gakpo per gli olandesi. Successo anche per il Rapid Vienna che ha battuto 2-1 il Vitesse, giocando per mezz'ora in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Stojkovic. Druijf sblocca l'incontro dopo un minuto, poi il raddoppio di Grull al 15° minuto. Openda, per il Vitesse, accorcia le distanze a un quarto d'ora dalla fine. Nei match delle 21.00 vittorie senza difficoltà per Leicester e Marsiglia. Le Foxes hanno battuto 4-1 i danesi del Randers: Ndidi apre le marcature, poi Barnes, Daka e Dewsbury-Hall chiudono i conti. A trascinare l'OM, invece, ci pensa Milik con una doppietta nel 3-1 contro il Qarabag. Colpo esterno del Bodo-Glimt che vince 3-1 in casa del Celtic, mentre il Partizan piega lo Sparta Praga con la rete di Menig.