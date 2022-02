Sorteggi Conference LIVE, gli ottavi in diretta

Come funziona il sorteggio

Negli ottavi di finale di Conference League non saranno possibili scontri tra club dello stesso Paese. Eventuali altre restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio. Si giocherà su due partite, con le teste di serie (squadre vincitrici della fase a gironi) che disputeranno la gara di ritorno in casa. Il gol in trasferta non vale doppio, così come in tutte le competizioni Uefa.