Lo Special One è soddisfatto per la qualificazione ai quarti di Conference League, ma pensa già al derby contro la Lazio: "Da una parte sono contento per il passaggio del turno, dall'altra non lo sono perché molti giocatori dovranno rigiocare domenica. Sarri invece fuma la sua sigaretta a casa". Abraham: "Qualificazione di tutti" ROMA-VITESSE 1-1, GOL E HIGHLIGHTS

Sofferta, ma voluta. La Roma ha centrato la qualificazione ai quarti di finale di Conference League e José Mourinho esalta i giallorossi, capaci di pareggiare i conti al 90° minuto dopo il vantaggio del Vitesse: "Ci si aspetta maggiore qualità da tutti, ma alla fine qualcuno va avanti e qualcuno va a casa - spiega il portoghese - La squadra ha dei limiti, ma se qualche mese fa si parlava della capacità di non gestire il risultato, adesso si parla dell'opposto e della capacità di resistere alla pressione negli ultimi minuti. È una buona qualità, ma non è eterna. Siamo in un momento positivo". Una partita dispendiosa dal punto di vista fisico per la Roma che adesso si prepara alla partita contro la Lazio. Per Mourinho è già clima derby e lancia la sfida a Sarri con una battuta: "Sono contento perché abbiamo passato il turno, non sono contento perché in molti dovranno rigiocare domenica. Adesso pensiamo al derby. Sarri fuma la sua sigaretta mentre io penso a recuperare i giocatori".

"Il Vitesse mi ha colpito, bravissimo Letsch" leggi anche Abraham al 90’, passa la Roma: 1-1 col Vitesse Analizzando la partita, Mourinho ha speso parole d'elogio nei confronti del Vitesse e del suo allenatore, Thomas Letsch: "Abbiamo preparato la partita con un solo obiettivo: vincere. Non abbiamo pensato a controllare il risultato. Sotto nel punteggio un'altra squadra avrebbe provato a difendere per portarla ai supplementari, noi abbiamo giocato per chiuderla nei 90 minuti. Il Vitesse è stato molto bravo. Non conoscevo il loro allenatore, è bravissimo e mi ha colpito. Va dato credito a loro".