T. Pinto: "Solbakken alla Roma? No comment"

Il direttore sportivo giallorosso glissa sul tema mercato: "Solbakken? Tanti nomi accostati alla Roma nelle ultime settimane". E sul confronto tra calcio inglese e italiano: "Da noi solo due squadre ancora in corsa in Europa, dobbiamo riflettere tutti insieme"

Una sfida in più per i direttori sportivi. Tiago Pinto definisce così il nuovo regolamento sulla sostenibilità finanziaria approvato dalla Uefa che prevede una spesa per stipendi, trasferimenti e commissioni agli agenti non superiore al 70% delle entrate. "Fare il direttore sportivo adesso è più complesso rispetto al passato - spiega il ds della Roma - Perché bisogna conoscere queste regole di sostenibilità economica. Nella prossima stagione ci sarà ancora un po' di libertà, ma il concetto è chiaro: la Uefa vuole un calcio sostenibile. Per i direttori sportivi è una sfida in più".