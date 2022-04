12/17 ©Getty

2019-20: KLOPP BATTE GUARDIOLA IN CAMPIONATO - Non inteso come nella singola sfida, ma nella classifica finale. E lo fa per la prima volta. La Premier 2019-20 - interrotta e poi ripresa per la pandemia - non ha storia: i reds la vincono con 99 punti a +19 sul City secondo. Con 26 vittorie e un pari nelle prime 27 giornate! È la prima storica Premier per il Liverpool: Klopp, missione compiuta. I due scontri diretti di quell'anno? 3-1 Liverpool all'andata e 4-0 City al ritorno, ma con titolo già assegnato (7 turni di anticipo) e speciale guard of honour.