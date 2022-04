Conference League, calendario e orario dei quarti

Quattro partite di Conference League in programma, con in palio l'approdo in seminale. La Roma ospita il Bodo/Glimt all'Olimpico: tutto il programma completo, con orari e canali tv, del ritorno dei quarti di finale

Non solo Champions League, giovedì 14 aprile si giocheranno anche le gare di ritorno dei quarti di finale di Conference League. La Roma, unica italiana nella competizione, dovrà rimontare la sconfitta per 2-1 maturata all'andata contro il Bodo/Glimt. La gara si giocherà all'Olimpico, alle ore 21. Sempre in serata, lo Slavia Praga ospiterà il Feyenoord, 3-3 il risultato dell'andata, mentre il Marsiglia farà visita al Paok, dopo aver vinto al Velodrome. Alle 18.45, invece, PSV e Leicester City si giocano l'accesso in semifinale: 0-0 il risultato dell'andata. Di seguito il programma completo delle quattro gare.