L'ex terzino sinistro, che ha vestito la maglia giallorossa dal 2008 al 2011, è rimasto molto legato alla Roma. Tanto da andare allo stadio per la partita d'andata contro il Bodo-Glimt. “Mi manca Roma, sarà sempre nel mio cuore". Spiega l'ex calciatore in un'intervista ad Angelo Mangiante. "Ho molta interazione con i tifosi della Roma sui social perché rimani per sempre un tifoso della Roma dopo averci giocato. Ho tifato Roma all'andata e all’Olimpico credo che la Roma vincerà. Se si fossero fermati al pareggio era diverso, ma hanno segnato due gol e la Roma deve vincere per forza. Il Bodo è pericoloso nel contropiede e sono veloci in attacco. So però per esperienza l’effetto che può fare l’Oimpico pieno di tifosi. Quindi spero che la Roma vinca e passi, sarò sempre un suo tifoso.”