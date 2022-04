Roma-Bodo/Glimt, dove vedere la partita in tv

La formazione giallorossa sfida i norvegesi con l'obiettivo di ribaltare il 2-1 dell'andata e approdare alle semifinali di Conference League. Roma-Bodo/Glimt, in diretta dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Ancora una notte europea con la Roma di José Mourinho protagonista, la formazione giallorossa sfida questa sera il Bodo/Glimt nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. L'allenatore portoghese, come ammesso chiaramente in conferenza stampa, si attende il passaggio del turno e l’approdo alle semifinali della competizione: per farlo Abraham e compagni dovranno ribaltare la sconfitta per 2-1 di una settimana fa in Novergia. Nell’ultimo di campionato la formazione giallorossa ha battuto in rimonta la Salernitana per 2-1 e attualmente si trova al quinto posto in classifica, a -5 dalla Juve quarta.