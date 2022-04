Zaniolo: "Tifosi incredibili, Roma perfetta"

Le parole dell'attaccante al termine del match vinto contro il Bodo: "Siamo stati attenti davanti e dietro, perfetti. Ora siamo in semifinale e ce la godiamo. Contento per questi incredibili tifosi. Nei momenti belli e brutti ho sempre cercato di mantenere l’equilibrio. Il derby? Non nascondo che volevo giocare, ma ha avuto ragione Mourinho"

Quattro gol nelle prime 34 partite stagionali, tre in una sola notte. C'è il sorriso di Nicolò Zaniolo in copertina nella Roma che supera per 4-0 il Bodo Glimt all'Olimpico e stacca il pass per la semifinale contro il Leicester: " Abbiamo fatto la partita che il mister ci chiedeva: siamo stati perfetti nelle due fasi, ci godiamo la vittoria e la semifinale " spiega il numero 22 al fischio finale ai microfoni di Sky Sport. " Sono contentissimo soprattutto perché abbiamo vinto la partita - ammette - ho aiutato la squadra a superare il turno e abbiamo condiviso la gioia con questi grandi tifosi sono sempre pronti a sostenerci".

"Panchina nel derby? Mou aveva ragione"

Quella al Bodo è stata la sua prima tripletta in carriera con la maglia della Roma. Zaniolo riavvolge il nastro di una stagione non sempre semplice: "Io ho provato a mantenere sempre l'equilibrio: è una giornata perfetta ma devo viverla con equilibrio, come è successo nei momenti brutti". Gratitudine anche per "i tifosi - spiega - nei momenti brutti mi sono stati sempre accanto, anche nei due infortuni gravi che ho avuto. Forse ho ricevuto addirittura più affetto nei momenti brutti che in quelli belli. Ai tifosi voglio bene". E poi torna sulla panchina nel derby vinto contro la Lazio: "Non nascondo che volevo giocare ma rispetto le scelte dell'allenatore. Poi ha avuto ragione il campo perché abbiamo vinto 3-0. Io sono sempre a disposizione della squadra e voglio aiutarla".