Giovedì, ore 21, la Roma - ultima squadra italiana rimasta in Europa - sfida il Leicester al Leicester City Stadium per l'andata delle semifinali di Conference League. L'arbitro della gara sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, all'esordio in Conference League, ma già arbitro di Lazio, Atalanta e Napoli nell'attuale edizione di Europa League. L'altra semifinale d'andata, tra Feyenoord e Marsiglia, è stata affidata all'inglese Michael Oliver. La sfida tra Leicester e Roma avrà inizio alle 21.00 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.