Mourinho: "Questo match 4 mesi fa l'avremmo perso"

"Un risultato accettabile". José Mourinho descrive così il pareggio della Roma contro il Leicester nell'andata delle semifinali di Conference League. Per l'allenatore giallorosso è un risultato positivo che conferma la crescita della squadra nel corso della stagione: "Questa partita 4-5 mesi fa l'avremmo persa - spiega Mourinho - All'inizio siamo stati coraggiosi, poi i nostri difensori si sono abbassati e abbiamo preso un gol evitabile. Abbiamo perso troppo palla, anche in possibili contropiedi non sono stati bravi. Quando eravamo al massimo delle energie abbiamo passato bene, poi il secondo tempo è stato difficile. Sono sicuro, però, che prima di questo match qualsiasi tifoso avrebbe firmato per giocarsi la finale all'Olimpico. Io non sorrido perché so che sarà difficile". La testa, infatti, è già rivolta al ritorno in casa. Una partita che Mourinho definisce una finale anticipata: "Giocheremo una prima finale a Roma - ammette - Bisognerà giocarla più con la testa che con le emozioni. Sarà la nostra quattordicesima partita stagionale in Conference League: se la vinceremo, andremo in finale a Tirana".

"Pensiamo al Bologna" leggi anche Pellegrini-gol non basta, Leicester-Roma 1-1 Prima della sfida di ritorno contro il Leicester, però, la Roma dovrà giocare in campionato contro il Bologna. Un match altrettanto importante per i giallorossi: "Finire quinti o sesti è importante - spiega Mourinho - vogliamo avere la certezza di giocare l'Europa League e non possiamo aspettare la Conference League. Dobbiamo pensare al Bologna perché sarà una partita molto impegnativa. A contrario del Leicester, noi abbiamo la possibilità di qualificarci in Europa dal campionato. Dipende da noi, dobbiamo essere concentrati e dimenticarci per tre giorni della semifinale di ritorno".