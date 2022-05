Anche Claudio Ranieri - presente sugli spalti dell'Olimpico per la semifinale di Conference - ha reso magica questa spettacolare serata. L'allenatore romano - visibilmente emozionato - ha ricevuto un'autentica ovazione da parte delle due tifoserie, entrambe legate con affetto a 'Re King Claudio' che ha allenato i giallorossi dal 2009 al febbraio 2011 e per qualche mese nel 2019, ma soprattutto è stato protagonista della storica vittoria in Premier del Leicester nel 2016

ROMA-LEICESTER, HIGHLIGHTS