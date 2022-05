Roma-Feyenoord si gioca il 25 maggio a Tirana

Con una gara perfetta la Roma conquista la prima finale di Conference League e riporta una squadra italiana a giocarsi un titolo europeo. La squadra di Mourinho, dopo aver battuto il Leicester nella semifinale di ritorno 1-0 (1-1 al King Power Stadium) se la vedrà con il Feyenoord che nell'altra semifinale ha saputo resistere agli assalti del Marsiglia impattando 0-0 al Velodrome dopo il successo per 3-2 conquistato in Olanda. Dunque Roma e Feyenoord si giocheranno il titolo di primo campione della Conference League.

La prima finale di Conference League si giocherà all' Arena Kombetare di Tirana (anche Air Albania Stadium) ed è un catino che può ospitare 21.690 spettatori . E' lo stadio 'nazionale', infatti in questa Arena, la nazionale albanese disputa le sue gare casalinghe e beneficiari di questo impianto sono anche i due club Partizan Tirana e Dinamo Tirana. La gara verrà disputata mercoledì 25 maggio con fischio d'inizio alle 21.

Saranno Roma e Feyenoord a disputarsi il titolo di campione della Conference League. La squadra di Mourinho, dopo aver concluso al primo posto il gruppo C, ha eliminato agli ottavi un'altra squadra olandese il Vitesse , poi i norvegesi del Bodo-Glimt già affrontati nella fase a gironi e dunque gli inglesi del Leicester . Il Feyenoord ha vinto il gruppo E e poi ha eliminato in sequenza il Partzan Belgrado , lo Slavia Praga e dunque il Marsiglia .

Al termine della sfida contro il Leicester che ha permesso alla Roma di conquistare un posto nella finale di Tirana, la Roma ha anche deciso di ringraziare i 166 abbonati presenti alla partita del 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stadion di Bodo, "garantendo loro - gratuitamente - un biglietto per la finale . L’elenco degli aventi diritto – si legge sul sito del club giallorosso - è stato stilato sulla base dei report di vendita forniti dal Bodo/Glimt. Pertanto, il codice univoco sarà inviato entro il 7 maggio all’indirizzo e-mail utilizzato per l’acquisto del biglietto sul portale di biglietteria del Bodo".

Un concorso per tutti gli altri abbonati

"Considerando la limitata disponibilità dello stadio, il club ha deciso di concedere solo agli abbonati gli altri biglietti a propria disposizione: dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 6 maggio, potranno infatti registrarsi a un concorso". I vincitori riceveranno un codice e un link utile per ottenere dalla Uefa un biglietto gratuito. "Il link al portale della Uefa sarà comunicato ai tifosi nella e-mail che conterrà anche il codice vinto. Una volta ricevuta l’e-mail, i vincitori potranno richiedere immediatamente il biglietto. Il portale Uefa sarà attivo fino alle ore 18:00 di martedì 10 maggio. Oltre tale termine non sarà più possibile richiedere il titolo di accesso. Fino a esaurimento dei posti dedicati, i titolari di abbonamento disabili/invalidi 100% con accompagnatore potranno richiedere il codice per ottenere il biglietto gratuito per sé e per un accompagnatore su un apposito form. Tutti i link saranno disponibili dalle ore 9 di venerdì 6!".