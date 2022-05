Roma-Leicester, dove vedere la partita in tv

La gara d'andata giocata in Inghilterra si è chiusa sull'1-1, con l'iniziale vantaggio segnato da Lorenzo Pellegrini e il successivo autogol di Mancini. Roma e Leicester si giocheranno allo stadio Olimpico la semifinale di ritorno di Conference League, con in palio un posto nella finalissima di Tirana in programma il prossimo 25 maggio. La squadra giallorossa è l'unica italiana ancora in corsa in Europa e insegue così un prestigioso traguardo. La vincente di questa sfida affronterà in finale la vincente di Marsiglia-Feyenoord: il club francese dovrà provare a ribaltare in casa la sconfitta per 3-2 subita in Olanda.