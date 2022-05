I biglietti per la finale di Conference League sono quasi introvabili, restano gli ultimi 10mila che saranno messi in vendita libera sul sito dell'Uefa martedì 10 maggio. Sono pochi i fortunati che sono riusciti a "conquistare" un tagliando per Roma-Feyenoord (data anche la limitata capacità dello stadio di Tirana, 19mila posti): qualcuno ha rimesso i biglietti in vendita online a cifre folli, che arrivano fino a 10mila euro

Chi trova un biglietto trova un tesoro. I biglietti per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord hanno raggiunto prezzi esorbitanti: su ebay, noto sito di compravendite online, si trovano tagliandi in vendita dagli 800 euro fino ai 10mila euro. Come mai? Semplice: i biglietti a disposizione dei tifosi di Roma e Feyenoord sono pochi. L’Air Albania Stadium, impianto di Tirana che ospiterà la finale mercoledì 25 maggio, ufficialmente ha una capienza di 21mila spettatori. Tuttavia, a causa dei cuscinetti di sicurezza per evitare il contatto tra le tifoserie, i posti a disposizione saranno 19mila. Per quanto riguarda la Roma, i 166 abbonati giallorossi presenti a Bodo in occasione della sconfitta per 6-1 hanno ricevuto in regalo i biglietti dalla società. A questi si aggiungono altri 2mila biglietti sorteggiati con una lotteria. Resta a disposizione un’ultima possibilità: i biglietti che saranno messi in vendita libera martedì 10 maggio sul sito dell’Uefa, si stima possano essere tra gli 8mila e i 10mila tagliandi.