Pellegrini: "Coppa a tutti i costi, daremo 300%"

Il capitano giallorosso al sito Uefa in vista della finale di Conference League col Feyenoord del 25 maggio: "La nostra non è una semplice squadra, c'è gente che vive solo per noi, c'è un senso di appartenenza unico. Vogliamo vincere la Conference a tutti i costi, daremo il 300% per alzare il trofeo al cielo"

Febbre da Conference League che aumenta sempre più intorno all’ambiente Roma . "Le persone ti fermano quando sei in macchina solamente per salutarti, per dirti 'daje, andiamo a vincere la finale'. Credo che questi momenti danno il senso a tutto quello che noi facciamo", ha ammesso Lorenzo Pellegrini al sito Uefa a pochi giorni dalla finale di Tirana contro il Feyenoord (si gioca il 25 maggio). "Da inizio anno si dava per scontato che la Roma dovesse arrivare fino in fondo, ma di scontato non c’è nulla. Noi ci teniamo tanto a essere i primi vincitori di questa competizione", ha proseguito il centrocampista della Roma.

leggi anche

Ottimismo per Mkhitaryan: in finale può esserci

Che ricordo hai di quando ti ha scelto la Roma visto che indossi questa maglia da quando hai 9 anni?

"È molto emozionante pensarci. Però devo dire che più che altro mi emoziona tutto il percorso che ho fatto: non solo quando sono stato scelto per venire a giocare qui, ma tutto quello che stiamo facendo. Il percorso che ho fatto qui giocando più o meno in tutti i campi che ci sono, crescendo, poi andando via per tornare più pronto di prima e adesso questo… È una finale che non parte da inizio stagione per me, ma parte da tanti anni fa"

La città di Roma per Lorenzo Pellegrini che cosa rappresenta?

"Una delle cose principali per cui sento la responsabilità, l’ho detto tante volte, è cercare di trasmettere ai miei compagni che giocare per la Roma è una cosa davvero importante: non è una semplice squadra, qui c'è tanta gente che vive per noi! Devo dire che quest'anno è stato veramente semplice farglielo capire, perché i nostri tifosi sono stati incredibili: è proprio per questo senso di appartenenza e responsabilità che penso che tutti quanti ci meritiamo di vincere questa coppa"

Totti e De Rossi sono stati i tuoi idoli e modelli sportivi?

"Ogni bambino qui a Roma è abituato che c'è sempre un giocatore di Roma all'interno della squadra, quindi ogni bambino cresce con il sogno e con la speranza di poter essere lui un giorno questo bambino. È proprio per questo che per me è un orgoglio essere qui, essere il capitano di questa squadra, essere il capitano di questa società, rappresentarla in campo e fuori dal campo: perché è quello che ho sempre sognato, è quello che tanti bambini sognano, è quello che augurerei a tutti di vivere"

Che viaggio europeo è stato finora quello della Roma?

"È stato un viaggio difficile. Quello che non mi è mai piaciuto dall'inizio dell'anno è che si dava un po’ per scontato quasi che la Roma dovesse per forza arrivare fino in fondo. Invece poi non è mai così, perché si incontrano tante difficoltà, si incontrano squadre forti. Il Leicester è una squadra forte, il Bodo Glimt è un’avversaria che ci ha messo in difficoltà e che per come si era messa la storia contro di loro non era scontato vincere 4-0 all'Olimpico. Noi lo sapevamo che avremmo vinto 4-0 all'Olimpico, per noi non c'era alcun dubbio, però non era scontato. Abbiamo sempre detto che tenevamo a questa coppa particolarmente, è la prima edizione della Conference League e ci terremo veramente a essere noi i primi vincitori di questa competizione"