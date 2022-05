Roma, trasporti sospesi dalle 22 alle 3

La Questura di Roma ha disposto l'interruzione del trasporto pubblico di superficie dalle 22 di mercoledì alle 3 di giovedì in vista della finale di Conference League che la Roma disputerà a Tirana contro il Feyenoord. Ecco come potrebbero variare i trasporti nella Capitale

In occasione della finale di UEFA Europa Conference League tra Roma e Feyenoord in programma a Tirana mercoledì 25 maggio alle 21, la Questura di Roma ha disposto l'interruzione parziale del servizio di trasporto pubblico di superficie dalle ore 22 alle ore 3. Ecco le modalità che potranno variare ulteriormente in base alle disposizioni delle Autorità.

RETE METRO

Servizio regolare con ultime corse dai capolinea alle ore 23.30. Sospesi i lavori nella tratta Castro Pretorio-Laurentina della metro B che sarà attiva sull'intera linea Rebibbia/Ionio-Laurentina

RETE FERROVIE REGIONALI

Normale programma feriale sulle ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle

RETE DI SUPERFICIE

Ultima corsa dai capolinea sull'intera rete di superficie Atac alle ore 22.00, poi il servizio sarà sospeso. Le corse riprenderanno alle ore 3.00 con le linee notturne. Dopo le ore 22.00 non saranno effettuati i collegamenti tra i capolinea e i depositi.