Tirana, scontri tra polizia e ultras olandesi

Disordini a Tirana. Le forze dell'ordine della capitale albanese hanno confermato che ci sono stati "tre casi di incidenti" nella città che mercoledì sera ospiterà la prima finale di sempre della Conference League tra Roma e Feyenoord. Nel primo caso - come riporta l'Ansa - un uomo di nazionalità albanese è stato ferito da una sediata alla testa nella fan zone riservata ai tifosi del Feyenoord, che sarebbero stati provocati dall'uomo poi rimasto ferito. È attualmente al pronto soccorso, ma non corre pericoli particolari. Otto persone, e non nove, come riferiscono le forze dell'ordine sono state fermate per questa vicenda, ma non sono, almeno per ora in stato di arresto.