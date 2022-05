Appuntamento con la storia per la squadra di Mourinho, che affronta il Feyenoord nella finalissima della prima edizione di Conference League. Dopo la grande attesa si gioca alla National Arena di Tirana: dagli arrivi all'atmosfera dello stadio (anche all'Olimpico) e ovviamente la partita. Ecco tutte le immagini più belle della serata. Roma-Feyenoord è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Calcio, Sky Sport 251, TV8 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

ROMA-FEYENOORD LIVE