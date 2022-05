695,9 km. Una distanza annullata dalla passione. Tirana-Roma, filo diretto tra l'Arena Kombëtare e lo stadio Olimpico in cui si sono riuniti 50mila tifosi giallorossi per seguire la finale di Conference League contro gli olandesi del Feyenoord. Si gioca in campo neutro, ma in Albania tifano tutti per la squadra di José Mourinho, nella cui rosa c'è anche l'albanese Kumbulla. Ecco come lo stadio ha accompagnato l'inno giallorosso.