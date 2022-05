Van Persie: "In passato vicino alla Juve. Roma..."

la storia

Tutte le finali di Mou: col Feyenoord la numero 30

Quella contro il Feyenoord sarà l'ottava finale europea per l’allenatore portoghese: la prima fu con il Porto, in Coppa Uefa, a cui faranno seguito quelle di Champions e di Supercoppa (le uniche sfortunate nella sua carriera). Fino alla prima nella storia di Conference League, alla guida della Roma. E poi ci sono quelle nazionali: su 22 raggiunte, 13 vinte, 8 perse e una… non disputata! ROMA-FEYENOORD, NEWS LIVE

Comunque vada, per Mourinho si tratta già di un record. Lo Special One è infatti l’unico allenatore della storia ad aver raggiunto almeno una volta la finale di tutte le competizioni Uefa per club: Champions, Coppa Uefa, Supercoppa Europea, Europa League e adesso anche Conference.

Il bilancio finora è di 4 vittorie e 3 sconfitte, tutte in Supercoppa europea (trofeo che non è mai riuscito a conquistare, provandoci con tre club diversi). Più altre 22 finali raggiunte nelle competizioni nazionali con tutti i suoi club, con la particolarità di una finale a cui teneva moltissimo “rimasta in sospeso”. In tutto, con quella di Tirana contro il Feyenoord, sono 30 le finali raggiunte da Mou.



Ecco di seguito tutte le finali di Mourinho, partendo da quelle nelle competizioni europee