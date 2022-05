Una notte da ricordare. Nicolò Zaniolo ha firmato la vittoria della Conference League 2021/22 da parte della Roma : lo ha fatto segnando con uno scavetto da distanza ravvicinata il gol dell'1-0 che ha deciso la finale di Tirana contro il Feyenoord . Un centro che permette al numero 22 della Roma di accostare Alessandro Del Piero : Zaniolo è infatti diventato il più giovane giocatore italiano ( 22 anni e 327 giorni ) a segnare in una finale di una competizione continentale dai tempi dell'ex numero 10 bianconero. Che a 22 anni e 220 giorni segnò nella finale di Champions League del 1997 contro il Borussia Dortmund, vinta dai tedeschi per 3-1.

Da Zaniolo a Del Piero: "Onorato"

Proprio Del Piero e Zaniolo sono stati protagonisti di uno scambio di battute social riguardante questo simpatico dato: il talento giallorosso ha infatti condiviso nelle sue storie Instagram la grafica griffata Sky Sport e si è detto "onorato", taggando lo stesso ex capitano della Juve. Del Piero, a sua volta, si è complimentato con la Roma per la vittoria della Conference League e con Zaniolo per il gol decisivo contro il Feyenoord. La risposta del giallorosso non si è fatta attendere: "Idolo", con tanto di emoji di una linguaccia e di una faccia sognante a rinforzare il pensiero. Segni di grande affinità e stima reciproca, condivisi da due nomi che sanno come si va a segno in una finale europea.