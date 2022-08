Twente-Fiorentina, tutto quello che c'è da sapere

Giovedì sera alle 19 la Viola, dopo la vittoria per 2-1 al Franchi, affronterà il Twente nella gara di ritorno dei playoff di Conference League. Tutto quello che c'è da sapere sul match, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e su Sky Go

Dopo la vittoria al "Franchi" per 2-1 della scorsa settimana, giovedì alle 19 la Fiorentina è pronta ad affrontare il Twente per il ritorno dei playoff di Conference League. Quello dello stadio "De Grolsch Veste" sarà il secondo incrocio ufficiale tra i due club nelle coppe europee, con gli olandesi che nella loro storia in Europa hanno incrociato anche la Juventus (in Coppa della Fiere e Coppa Uefa) e l'Inter (in Champions League). Lo score in perfertta parità: 2 vittorie Orange, 2 pareggi e 2 successi delle italiane. La Viola, invece, ha incrociato 6 volte formazioni olandesi e il bilancio è di 1 successi, 4 pareggi (tutti per 1-1) e 1 vittoria avversaria; la Fiorentina, tra l'altro, è imbattuta in Olanda: una vittoria e due pareggi in 3 precedenti.