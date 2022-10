Netta vittoria della Fiorentina a Edimburgo sul campo degli Hearts. Nel 3-0 finale per la squadra di Italiano brilla il secondo gol di Kouamé al 43' del primo tempo. Dopo un'azione dei viola iniziata sulla sinistra da Biraghi, l'attaccante ivoriano in area aggancia il pallone in cielo con una sforbiciata bellissima. Una splendida acrobazia, che timbra una grandissima partita, impreziosita anche dall'assist per Jovic. GUARDA IL VIDEO

HEARTS-FIORENTINA 0-3, GOL E HIGHLIGHTS - KOUAME': "CONTINUARE COSI'"