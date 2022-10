Vince lo United, manita Psv. Pari per Ludogorets

I Red Devils vincono in casa dell'Omonia e restano al secondo posto nel gruppo E alle spalle della Real Sociedad che ha battuto lo Sheriff. Pareggio a Zurigo per la Lazio di Sarri, il Monaco vince in casa contro il Trabzonspor. Interrotta per 20 minuti Malmoe-Union Berlino a causa del lancio di fumogeni e petardi in campo da parte dei tifosi tedeschi

EUROPA LEAGUE LIVE, TUTTI I RISULTATI