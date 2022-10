Italiano: "Pronti a reagire, nulla è perduto"

Troppo brutta per essere vera la Fiorentina rispetto alle attese della vigilia. Le prestazioni spesso non sono mancate. I risultati invece sì: 9 punti in 9 giornate di campionato e la zona retrocessione più vicina di quella che vale l'Europa ma Vincenzo Italiano non ci sta e rilancia: “Dovremo cercare di reagire, per l’ennesima volta, ad un brutto risultato. Per forza di cose dobbiamo andare in campo cercando il risultato e confermare le cose positive che abbiamo fatto intravedere a partire dall’Atalanta, fino alla Scozia e con la Lazio, senza pensare ai risultati che abbiamo avuto. Dobbiamo scendere in campo con testa e qualità, con l’approccio giusto come visto in Scozia. Per me finisce il discorso Lazio, e non voglio più neanche pensare a come si perde e perché. Sappiamo dove sbagliamo e dove dobbiamo migliorare. Le prestazioni ci sono sempre, di livello, ovunque, abbiamo fatto pochi risultati perché sbagliamo troppi gol, lo sappiamo. Penso, anzi, che competizioni come queste ti fanno crescere e diventare più bravo. Anche domani possiamo far bene, ci stiamo abituando a questi ritmi. Dobbiamo migliorare e crescere”.