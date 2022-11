Italiano: "Vittoria che servirà per il campionato"

La soddisfazione dell'allenatore viola dopo la vittoria in Lettonia con il RFS Riga: "Peccato per il secondo posto, ma noi abbiamo fatto quello che dovevamo. Purtroppo il Basaksehir ha sfruttato la sua occasione in casa. Contento per la partita, la avevamo preparata così e abbiamo fatto giocare diversi giovani. Ora, con questa tranquillità, potremo lavorare meglio: abbiamo l'obbligo di fare punti in campionato"

Una vittoria convincente, non soltanto per i gol segnati ma soprattutto per il gioco mostrato. Un'ottima Fiorentina passa agevolmente in Lettonia contro il RFS Riga e chiude nel migliore dei modi il girone A di Conference League, terminato però al secondo posto a causa della contemporanea vittoria del Basaksehir contro gli Hearts. Squadre a pari punti ma turchi primi per la migliore differenza reti negli scontri diretti, Vincenzo Italiano può comunque essere soddisfatto: "Noi abbiamo fatto quello che dovevamo - ha detto l'allenatore viola a Sky Sport -, abbiamo cercato di mettere un po' di pepe al Basaksehir ma loro in casa hanno sfruttato l'opportunità. Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo e sono contento per i giovani che sono entrati nella ripresa, penso a Bianco, Di Stefano e anche Zurkowski. Il bilancio di oggi è positivo, avevamo preparato così la partita: volevamo indirizzarla subito e lo abbiamo fatto, poi non abbiamo concesso nulla. Nel secondo tempo i ritmi chiaramente si sono abbassati e loro hanno tirato fuori un po' di orgoglio, ma siamo comunque riusciti a proporre tutto quello che avevamo preparato".