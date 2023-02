Una squadra da coppe. Dopo aver centrato la semifinale di Coppa Italia, la Fiorentina ipoteca gli ottavi di Conference League vincendo 4-0 sul campo del Braga, terzo nel campionato portoghese. Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky non si capacita della differenza di prestazioni rispetto alla Serie A: "Non so perchè in campionato non andiamo come nelle coppe, forse è un problema di concentrazione. In Serie A siamo in ritardo, quella posizione non va bene e ora abbiamo un derby (contro l'Empoli, ndr), questa vittoria deve darci la spinta.