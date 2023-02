Dove vedere Fiorentina-Braga

La sfida tra Fiorentina e Braga si gioca oggi, giovedì 23 febbraio alle ore 21.00 e sarà in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 255 e in streaming su NOW

I numeri di Fiorentina e Braga

Questa sarà la seconda sfida tra Fiorentina e Sporting Braga in competizioni europee, dopo il successo per 4-0 dei viola della scorsa settimana; nessuna squadra si è mai qualificata al turno successivo dopo aver perso l'andata per 4-0 in casa nella fase a eliminazione diretta di una competizione europea. I viola hanno vinto le ultime cinque partite in Conference League con un punteggio complessivo di 17-2. La squadra toscana potrebbe vincere entrambe le sfide contro una singola avversaria nella fase a eliminazione diretta in competizioni europee per la prima volta dal febbraio 2008, nei sedicesimi di finale della Coppa UEFA contro il Rosenborg. Luka Jovic della Fiorentina è il capocannoniere di questa stagione di Conference League (6 gol), inclusa una doppietta nella sfida d’andata contro lo Sporting Braga. Jovic ha segnato in tutte e quattro le sue presenze da titolare nel torneo in questa stagione, registrando un valore di Expected Goals di 4,3, altro record.