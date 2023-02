Definiti gli accoppiamenti e le date degli ottavi di finale di Conference League. Per la Lazio di Maurizio Sarri c’è l'AZ Alkmaar. Biancocelesti che giocheranno l’andata in casa all’Olimpico il prossimo 7 marzo e non il 9 per evitare che coincida con data dell’andata dell’ottavo di finale di Europa League della Roma. Il ritorno è previsto in trasferta il 16 marzo

IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI