L'allenatore della Lazio alla vigilia della sfida di Conference, anticipata al martedì ( live alle 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K ): "La vittoria di Napoli per noi è un pericolo, dopo il Milan non abbiamo gestito il risultato". Su Immobile: "L’esame ha evidenziato un problema muscolare di lieve entità". Su Casale: "Il ginocchio è solido, oggi prova ad allenarsi per capire se può giocare o no". Maximiano in conferenza: "Per me momento complicato, ma sarò pronto"

"La vittoria di Napoli per noi è un pericolo, dopo la vittoria col Milan (due pari e un ko nei successivi tre turni, ndr) ci siamo sentiti appagati e non siamo riusciti a dare continuità. Sono errori che non dovremo ripetere domani. L’apporto difensivo di tutta la squadra è migliorato, la linea arretrata copre meno spazi perché è cresciuta tutta la squadra”.

"Casale ha sostenuto accertamenti strumentali questa mattina e sono risultati negativi, il ginocchio è solido, oggi prova ad allenarsi per capire se può giocare o no".

"Cancellieri continua a lavorare da esterno e da prima punta. Felipe Anderson in questo momento non può essere stanco, non c’è soluzione".

"Dobbiamo giocare la quindicesima partita in sessantuno giorni. Il Mondiale ha reso il nostro percorso maggiormente difficoltoso. Domani vedremo che potrà giocare e chi riposerà. Non credo ci sia tanta differenza tra la Serie A e l’Eredivisie dove però non c’è una formazione come il Napoli".

Come si preparano così tante partite in pochi giorni?

Maximiano: “Per me momento complicato, ma sarò pronto"

In conferenza c'era anche il portiere portoghese, titolare nei due turni dei playoff di Conference col Cluj: "Non subire gol è frutto dell’abnegazione della squadra, stiamo bene fisicamente, lavoriamo bene difensivamente e questo è un segnale del nostro valore".

Come sta?

"Provo a fare il meglio ogni volta che vengo chiamato in causa. Il calcio cambia velocemente, ho vissuto un’esperienza importante per la mia carriera, ho ancora tanti anni davanti e superare subito momenti difficili è un bene”.

Come procede l'ambientamento nel calcio italiano?

"In Portogallo e in Spagna più o meno l’ambiente è simile, i primi mesi in Italia non sono stati facili per la lingua sia fuori sia dentro al campo, questa per me è una sfida bellissima, sono felice di essere qui".

Che rapporto c'è con Provedel?

"Ho un ottimo rapporto con Provedel, stiamo lavorando insieme per aiutare la squadra. Un calciatore vive sempre periodi difficili, questo è il mio momento complicato ma sono focalizzato sull’obiettivo di superarlo".

Quant'è importante la fiducia?

"Sento la fiducia del mister, questo è importante per me. Do il cento per cento ogni giorno per farmi trovare pronto. La scuola italiana è diversa da quella a cui ero abituato. Sono cresciuto molto mentalmente".

Chi è il compagno di squadra che la sta aiutando di più?

"Felipe Anderson è stato uno dei primi con cui ho creato un rapporto perché parliamo la stessa lingua, mi ha aiutato sempre da quando sono arrivato".