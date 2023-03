Dove vedere Fiorentina-Sivasspor

Viola in campo oggi, giovedì 9 marzo, quando ospiteranno al Franchi i turchi del Sivasspor. Diretta alle ore 21 su Sky Sport Football, Sky Sport 253, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

I numeri di Fiorentina e Sivasspor

Questo sarà il primo incontro tra Fiorentina e Sivasspor in competizioni europee, così come la prima volta per la formazione turca contro un’avversaria italiana. La Fiorentina ha vinto sette delle otto gare giocate contro squadre turche in competizioni europee (una sconfitta, inclusi i preliminari), solo contro avversarie portoghesi ha fatto meglio (nove). Il Sivasspor invece ha perso solo due delle sei trasferte in competizioni europee (3 vittorie, un pareggio, esclusi i preliminari), mentre la sfida contro la Fiorentina sarà la prima trasferta in una fase ad eliminazione diretta in Europa. La Fiorentina ha superato il turno l’ultima volta che ha disputato gli ottavi di finale in competizioni UEFA: contro la Roma nell’Europa League 2014/15 (1-1 all’andata in casa e 3-0 al ritorno in trasferta). La curiosità: il portiere del Sivasspor, Ali Sasal Vural, ha effettuato il maggior numero di parate in questa stagione della Conference League (33).