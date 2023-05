Calendario delle semifinali di Conference League

Domani, giovedì 11 maggio 2023, le gare d’andata delle semifinali. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. Una l'italiana in campo per sognare la finale a Praga, la Fiorentina al Franchi contro il Basilea

ITALIANO:"UN SOGNO PER LA CITTA'. CABRAL CI SARA'"