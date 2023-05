Dove vedere Fiorentina-Basilea in tv

La Fiorentina scende in campo questa sera, giovedì 11 maggio, al Franchi contro il Basilea per la partita d'andata delle semifinali di Conference League. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW

I numeri di Fiorentina e Basilea

Due i precedenti tra le due squadre nelle competizioni europee con una vittoria per il Basilea e un pareggio nella fase a gironi dell’Europa League stagione 2015/16. La Fiorentina gioca la semifinale nelle maggiori competizioni europee per l’ottava volta; eliminata nelle ultime tre occasioni. L’ultima volta che la Viola ha raggiunto una finale europea è stata in Coppa Uefa nella stagione 1989/90, persa contro la Juventus. Il Basilea gioca la semifinale nelle maggiori competizioni europee per la seconda volta nella sua storia, la prima nel 2012-13 in Europa League in cui venne eliminato, e potrebbe diventare la prima squadra svizzera a raggiungere la finale nelle maggiori competizioni europee. Arthur Cabral, che ha giocato per tre stagioni con il Basilea prima di trasferirsi alla Fiorentina, è il giocatore che ha segnato più gol in questa Conference League: sei come il compagno di squadra Luka Jovic e Hugo Cuypers.