Conceicao: "Francisco è partito bene con la Juve"

L'allenatore, che ha preso parte all'evento di presentazione della lista dei 25 finalisti del Golden Boy, è intervenuto su Sky Sport: "Gestire il talento è difficile, a volte non è solo la tecnica a essere importante ma anche altre cose come la mentalità. Mi sarebbe piaciuto vedere Francisco in campo in Juve-Lazio (in diretta su Sky e in streaming su NOW ), ha iniziato bene a Torino ma deve provare a migliorare ogni giorno. Il mio futuro in panchina? Vedremo"

"Gestire il talento è difficile, ma la cosa più importante è che questo talento ci sia". Inizia così l'intervento di Sergio Coinceicao su Sky Sport, con l'allenatore portoghese che ha preso parte all'evento di presentazione della lista dei 25 finalisti del Golden Boy 2024 . "Ci vogliono anche altre caratteristiche importanti nei giovani giocatori e per questo c'è da lavorare tra la fase finale della formazione e l'inizio del calcio competitivo. Ci sono alcuni che riescono, altri no. A volte non è solo la tecnica a essere importante ma anche altre cose come la mentalità , la capacità di capire che quello del calciatore è un mestiere difficile e ogni anno che passa ci sono più partite da giocare con più intensità, aggressività, velocità. Bisogna capire questo, solo così si riesce ad arrivare in alto. Noi allenatori dobbiamo lavorare per cercare di non limitarli sotto il punto di vista tecnico e per dargli altre qualità". Il portoghese parla di un giocatore che ha fatto questo percorso: "Ce ne sono stati tanti che mi hanno dato soddisfazioni. Luis Diaz ad esempio, che è arrivato al Porto da un piccolo club colombiano e dopo un anno e mezzo è andato al Liverpool e sta proseguendo per la sua strada . Ci sono tanti calciatori che non arrivano, a volte bastano piccole cose per permettergli di percorrere la strada giusta".

"Francisco è partito bene. Futuro? Si vedrà"

Nel weekend c'è Juventus-Lazio (in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW), squadre alle quali Conceicao è legato per diversi motivi: "Da appassionato di calcio guardo sempre queste grandissime partite con molto piacere. Sarebbe stato bello guardare Francisco affrontare una squadra che per me significa tanto e con la quale ho vinto molto. Sarà comunque una bella partita". Suo figlio Francisco, appunto, che da quest'estate indossa la maglia bianconera ma che non potrà scendere in campo in quanto squalificato: "È partito bene con la Juventus. È bravo nell'uno contro uno, tecnicamente è forte e sapevo che avrebbe potuto fare bene in Italia. Deve aggiungere altre cose: deve essere umile, ascoltare l'allenatore e i compagni, deve chiedersi cosa può fare di più per diventare più forte. Ogni giorno deve provare a migliorare, sotto questo aspetto sa cosa deve fare". In chiusura Conceicao, svincolato dallo scorso luglio dopo l'esperienza al Porto, non si sbilancia sul suo futuro: "Il mio futuro è oggi. Sono qui con molto piacere per assistere a questo evento del Golden Boy, domani si vedrà".