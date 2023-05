Dal 31 maggio con Siviglia-Roma al 10 giugno di City-Inter, passando per il 7 giugno e Fiorentina-West Ham. Tre squadre italiane nelle finali europee tutte da vivere live su Sky Sport, anche con la magia del 4K, e in streaming su NOW. Ampi studi pre e post partita, le giornate di avvicinamento sempre in diretta su Sky Sport 24 e tutti gli approfondimenti di SkySport.it Condividi

Roma, Fiorentina e Inter. In dieci giorni. I dieci giorni delle finali europee di Europa League, Conference League e Champions League. Tutte da seguire live su Sky Sport e in streaming su NOW. Anche con la magia del 4K. Il primo appuntamento da segnare sul calendario è Siviglia-Roma, finale di Europa League, mercoledì 31 maggio. Calcio d'inizio alle ore 21 con ampio pre partita dalle 20. Una settimana esatta dopo, mercoledì 7 giugno 2023, sarà il momento di Fiorentina-West Ham, la finale di Conference League. E sabato 10 giugno la finale di Champions League: Manchester City contro Inter.

L'avvicinamento sempre live su Sky Sport 24 Non mancherà lo spettacolo del 4K, per vivere al meglio le tre finali europee. Ampi studi pre e post partita e non solo. Tutta la giornata delle finali sarà naturalmente live su Sky Sport 24 con gli avvicinamenti scanditi da collegamenti con i nostri inviati nelle sedi delle tre finali (Istanbul, Budapest e Praga), ospiti in studio e sul posto e tutti gli approfondimenti.

Gli speciali di SkySport.it Anche skysport.it seguirà tutto, con sezioni speciali dedicate alle finali di Inter, Roma e Fiorentina. Liveblog, news in tempo reale, video e foto per farvi vivere l'attesa e le partite in rete assieme a noi, sui vostri smartphone, tablet o pc.