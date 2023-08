Le stella di Josip Ilicic torna a brillare e lo fa nel suo scenario preferito, una notte europea. L’ex, tra le altre, di Fiorentina, Palermo e Atalanta ha trascinato il suo Maribor nel superare il secondo turno preliminare di Conference League . Entrato in campo al 54' con la sua squadra sotto per 3-1 contro i lussemburghesi del Differdange, lo sloveno ha rispolverato il meglio del suo repertorio. Colpi e giocate illuminanti e determinanti per riportare il risultato sul 3-3 (l'andata era terminata 1-1) al termine dei 90’ e allungare la gara ai supplementari.

L'ultimo gol in Europa contro lo United nel novembre 2021

Poi, quando i rigori erano ormai dietro l’angolo, la nuova svolta. Nel secondo minuto di recupero del secondo tempo supplementare, l’arbitro assegna un penalty al Maribor. Sul dischetto, ovviamente, si presenta Ilic: sinistro a incrociare che non lascia scampo al portiere avversario per il 4-3 definitivo che qualifica il Maribor che nel prossimo turno incontrerà il Fenerbahce. Ilicic torna nuovamente al gol in una coppa europea dopo la rete realizzata con l’Atalanta contro il Manchester United il 2 novembre 2021 in Champions League (2-2 il finale).