Dove vedere Rapid Vienna-Fiorentina in tv

La doppia sfida dei preliminari di Conference League tra Fiorentina e Rapid Vienna sarà trasmessa in diretta su Sky giovedì 24 e giovedì 31 agosto: gara d'andata su Sky Sport Calcio, in pay per view su Sky Sport 251, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 alle ore 19. In telecronaca Massimo Marianella e Lorenzo Minotti

I numeri di Fiorentina e Rapid Vienna

La squadra di Vincenzo Italiano è partita con un successo alla prima di campionato contro il Genoa: 4-1 il risultato finale in favore dei viola. I precedenti contro il Rapid Vienna sono solo tre, e tutti risalenti agli anni 60. Agli ottavi della Coppa delle Coppe del 1961-1962, la Fiorentina si impose 3-1 in casa e 6-2 nella doppia sfida, qualificandosi ai quarti della competizione. Il terzo nel 1965, quando la squadra italiana andò in finale di Mitropa Cup superando 3-0 gli austriaci: in finale, saranno gli ungheresi del Vasas a sorridere grazie all'1-0 di Meszoly. Più in generale, il bilancio contro formazioni austriache è favorevole alla Fiorentina: dei 12 incontri disputati, la viola ha vinto in 8 occasioni. Due i pareggi, altrettante le sconfitte contro il First Vienna (4-3 negli ottavi della Mitropa Cup del 1967) e contro il Tirol (3-1 nel 1° turno di andata della Coppa Uefa del 2000-2001). Cammino altalenante fin qui del Rapid Vienna in campionato, arrivato già alla quarta giornata: un pareggio, una sconfitta e due successi, l'ultimo dei quali per 5-0 contro il Blau Weiss Linz. Il bilancio degli austriaci contro le italiane è in netto svantaggio: detto dei tre ko su tre contro la Fiorentina, il Rapid ha affrontato in 33 occasioni club del nostro paese. 7 i successi (due contro il Genoa, Milan, Roma, Inter, Lazio e Bologna), 7 segni X e 19 sconfitte totali. Il Milan la squadra affrontata più volte: 7.