Si gioca il ritorno dei playoff di Conference League con la Fiorentina già qualificata agli ottavi, come il Maccabi dopo la gara di ieri. La Dinamo Zagabria elimina il Real Betis, passa anche il Servette sul Ludogorets. L'Ajax supera il Bodo Glimt ai supplementari. Nelle gare delle 21, passano Strum Graz e Olympiacos. L'Union Saint Gilloise elimina il Francoforte, il Molde passa facile sul Legia. La Conference è in diretta su Sky e in streaming su NOW

